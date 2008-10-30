Як об'єднати "чудеса України" туристичними маршрутами?

2009 рік стане роком визначення 7 чудесних туристичних маршрутів для Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі заступника голови Верховної Ради Миколи ТОМЕНКА, саме таке рішення було прийняте під час сьогоднішнього засідання Оргкомітету всеукраїнської акції «7 чудес України». Акція «7 чудесних туристичних маршрутів України» стартує з 1 листопада.

За словами ініціатора проекту та голови оргкомітету М.ТОМЕНКА, на першому етапі акції обласні управління туризму, а також туристичні компанії та фахівці у галузі туризму запропонують можливі туристичні маршрути, розраховані на 1-2 дні (так звані «маршрути вихідного дня»), які були би цікавими як для українців, так і для закордонних туристів під час проведення в Україні фіналу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

На другому етапі акції оргкомітет спільно з експертами у галузі туризму серед запропонованих пропозицій визначить 21 кращий маршрут, серед яких потім шляхом експертного та Інтернет-голосування буде обрано 7 чудесних туристичних маршрутів України. Оголошення переможців має відбутися 27 вересня 2009 року, у Всесвітній день туризму та День туризму в Україні.

Про деталі проведення акції буде повідомлено під час презентації проекту 10 листопада.