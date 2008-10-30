Кому підпорядкувати спецбатальйон судової міліції?

Керівництво Міністерства внутрішніх справ України вважає недоцільним перепорядкування спеціального батальйону судової міліції «Грифон» Державній судовій адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам у Києві заявив заступник міністра внутрішніх справ, начальник Департаменту громадської безпеки МВС України Олександр САВЧЕНКО.

«Можливо, в перепідпорядкуванні щось і буде, але я думаю, що в найближчі 5-10 років це просто нереально», - сказав він.

При цьому О.САВЧЕНКО висловив думку, що в цьому випадку, напевно «Верховний Суд займається не своєю справою».

Він підкреслив, що робота судової міліції визначена законами, в тому числі про судоустрій.

О.САВЧЕНКО припустив, що підпорядкування «Грифону» Державній судовій адміністрації не сприятиме досягненню «будь-якого значного результату».

О.САВЧЕНКО також поінформував, що із вказаного приводу МВС проводила спільну нараду за участю керівництва Державної судової адміністрації, на якій її керівник Іван БАЛАКЛИЦЬКИЙ «однозначно стверджував, що на сьогодні вони не готові до прийняття такої кількості міліції».

А тому, зауважив О.САВЧЕНКО, в будь-якому випадку, судова міліція і без того виконуватиме розпорядження судів в межах інструкцій.