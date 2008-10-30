У самому центрі Києва пограбували банк

У Києві вчора вдень пограбовано один з філіалів крупного банку. НП трапилася в самому центрі столиці - на вулиці Володимирській. Нальотчик діяв сам. Він увірвався у відділення і, пригрозивши касирові пістолетом, зажадав грошей.

Як повідомляє "Сегодня" з посиланням на співробітника слідчо-оперативної групи, за попередніми даними, грабіжник забрав близько 80 тисяч гривень. Вийшовши з банку, він кинувся бігти.

Слід хлопця узяв службовий собака, але біля автодороги загубив. Мабуть, тут чекав спільник на машині. Швидше за все, грабіжник добре знав банк, в який прийшов: він відправився "на справу" навіть без маски на обличчі. Хоча на дверях відділення є знак, що ведеться відеоспостереження, - в самому приміщенні камер немає.