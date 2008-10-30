НБУ наклав драконівські обмеження на перекази за кордон

Нацбанк України (НБУ) посилив обмеження на валютні перекази за кордон фізичних осіб за поточними валютними неторговими операціями.

Відповідне рішення закріплене постановою НБУ №340, якою вносяться зміни в жовтневе рішення Нацбанку (№ 319) зі стабілізації ситуації в банківському секторі, повідомляє Українська правда.

"Установити, що банки (фінансові установи) за дорученнями фізичних осіб-резидентів і нерезидентів можуть здійснювати за кордони України перекази іноземної валюти за поточними валютними неторговими операціями: без підтверджувальних (підстави для переказу) документів з поточного рахунку в інвалюті чи без його відкриття - суму, яка в еквіваленті не перевищує 15 тис грн на місяць", - вказується в документі.

Відповідно до постанови, перекази інвалюти за поточними валютними неторговими операціями за дорученнями фізосіб на підставі підтверджувальних документів можливі на суму, яка в еквіваленті не перевищує 75 тис грн на місяць, але тільки з поточних рахунків клієнтів.

У документі зазначається, що такі вимоги не поширюються на оплату витрат на лікування в медичних установах інших країн; на оплату витрат із транспортування хворих; на оплату витрат, пов`язаних зі смертю громадян за кордоном; на перекази, які здійснюються на підставі вироків і рішень судових і правоохоронних органів; на перекази, що здійснюються громадянами у випадку виїзду за кордон на постійне місце проживання.

Як відомо, на початку поточного року НБУ затвердив правила здійснення фізособами грошових переказів за кордон і усередині країни за поточними валютними неторговими операціями, лібералізувавши регламент пересилання українцями коштів за межі країни.

Відповідно до цього рішення фізособи-резиденти могли здійснювати за межі України перекази інвалюти без підтверджувальних документів у сумі, що в еквіваленті не перевищує 15 тис грн в один операційний день.

До перекладів фізосіб за поточними валютними неторговими операціями належать, зокрема, перекази, пов`язані з оплатою праці, допомогою родичів, благодійною допомогою, відшкодуваннями по страхових випадках, преміями, успадкованими коштами, коштами за угодами дарування.