НБУ наклав драконівські обмеження на перекази за кордон
Постанова Нацбанку
Нацбанк України (НБУ) посилив обмеження на валютні перекази за кордон фізичних осіб за поточними валютними неторговими операціями.
Відповідне рішення закріплене постановою НБУ №340, якою вносяться зміни в жовтневе рішення Нацбанку (№ 319) зі стабілізації ситуації в банківському секторі, повідомляє Українська правда.
"Установити, що банки (фінансові установи) за дорученнями фізичних осіб-резидентів і нерезидентів можуть здійснювати за кордони України перекази іноземної валюти за поточними валютними неторговими операціями: без підтверджувальних (підстави для переказу) документів з поточного рахунку в інвалюті чи без його відкриття - суму, яка в еквіваленті не перевищує 15 тис грн на місяць", - вказується в документі.
Відповідно до постанови, перекази інвалюти за поточними валютними неторговими операціями за дорученнями фізосіб на підставі підтверджувальних документів можливі на суму, яка в еквіваленті не перевищує 75 тис грн на місяць, але тільки з поточних рахунків клієнтів.
У документі зазначається, що такі вимоги не поширюються на оплату витрат на лікування в медичних установах інших країн; на оплату витрат із транспортування хворих; на оплату витрат, пов`язаних зі смертю громадян за кордоном; на перекази, які здійснюються на підставі вироків і рішень судових і правоохоронних органів; на перекази, що здійснюються громадянами у випадку виїзду за кордон на постійне місце проживання.
Як відомо, на початку поточного року НБУ затвердив правила здійснення фізособами грошових переказів за кордон і усередині країни за поточними валютними неторговими операціями, лібералізувавши регламент пересилання українцями коштів за межі країни.
Відповідно до цього рішення фізособи-резиденти могли здійснювати за межі України перекази інвалюти без підтверджувальних документів у сумі, що в еквіваленті не перевищує 15 тис грн в один операційний день.
До перекладів фізосіб за поточними валютними неторговими операціями належать, зокрема, перекази, пов`язані з оплатою праці, допомогою родичів, благодійною допомогою, відшкодуваннями по страхових випадках, преміями, успадкованими коштами, коштами за угодами дарування.