Банки вводять нову «послугу» - депозит продовжать без відома клієнта

Щоб не допустити зняття грошей з депозитів, причому навіть тих, у яких вже закінчився термін, багато банків йдуть на обман, пише Сегодня. Вони після закінчення терміну дії накопичувального внеску без відома і згоди клієнта продовжують угоду. Як розповів "Сегодня" клієнт одного з банків Валерій Ніжник, 15 жовтня закінчився термін дії депозиту в доларах. Але коли він захотів зняти частину коштів, отримав у банку відмову. "Спочатку мені сказали, що не можу зняти через ухвалу НБУ. Коли ж звернувся з письмовою заявою, повідомили, що депозит пролонгований заднім числом. Мовляв, банк може так вчинити згідно з угодою, якщо клієнт не повідомив раніше про свої наміри зняти кошти з рахунку. Але як таке можливе, якщо мене не повідомили про термін закінчення договору навіть по телефону!" — обурений Ніжник. У банку ж виданню повідомили, що клієнт упустив час, коли можна було б закрити депозитний внесок, і допомогти йому нічим не можна.

Цей випадок, на жаль, не єдиний, зауважує Сегодня. Досвідчені адвокати розповіли виданню, що до них вже за порадою почали звертатися постраждалі. "Люди розгублені, але якщо грамотно діяти, можна отримати свої гроші назад. Деякі банки йдуть клієнтам назустріч, з іншими украй складно домовитися. Тому можна сміливо звертатися до суду", — розповідає відомий адвокат Михайло Ільяшев. Згоден з ним і Олексій Резніков. "Позов до суду подається на банк. Тому що ухвала НБУ, що обмежує повернення депозитів, все ж таки підзаконний акт, а закон — Цивільний кодекс. Так, в кодексі ясно прописано, що внесок має бути повернуто на першу вимогу вкладника. Особливо якщо вкладник — фізична особа", — роз`яснює він.

Щоправда, юристи зізнаються, що поки до суду вкладники не зверталися. "Люди до останнього сподіваються, що питання можна вирішити полюбовно. Тим паче, що обмеження НБУ, можливо, скоро будуть скасовані, а розгляд позову в суді може тривати не один місяць, не кажучи вже про судові витрати", — відзначає Ільяшев.

Офіційно представники банківських установ заявляють, що в їхніх банках немає проблем із зняттям депозиту, якщо прийшов час завершення терміну внеску і ніхто права клієнтів не порушує. "Якщо є пункт про автоматичну пролонгацію, то банк може продовжити договір за умови, що клієнт наперед не повідомив про намір закрити рахунок. Отже потрібно винити не банки, а свою нерозторопність", — пояснює заступник голови банку "Фінанси і кредит" Ігор Львов. Але він так само, як і юристи, рекомендує звертатися до суду, якщо виникають будь-які проблеми. Неофіційно ж банкіри говорять, що в умовах фінансової кризи вони будь-якими способами прагнуть обмежити відтік коштів.