Учені виявили новий смертельно небезпечний вірус у ПАР

Учені підтвердили виявлення нового смертельно небезпечного вірусу в Південно-Африканській Республіці.

Як повідомляє "Лента.ру",смертельно небезпечне захворювання, що стрімко розвивається, спалах якого був недавно зафіксований у ПАР, викликане новим, раніше невідомим науці вірусом. Про це заявив дослідник з Колумбійського університету Іан ЛІПКІН (Ian Lipkin), який проводив генетичні дослідження доставлених із Південної Африки зразків вірусу.

Спалах захворювання, що нагадує за симптомами геморагічну лихоманку, виник у столиці ПАР Йоганнесбурзі наприкінці вересня. Першою його жертвою стала жителька Замбії, яка прибула до ПАР для лікування. Трохи пізніше помер замбійський парамедик, що супроводжував жінку, а слідом за ним – прибиральник і медсестра йоганнесбурзької клініки, які контактували з хворою.

Зразки тканин померлих були відправлені на дослідження в лабораторії Центрів контролю і профілактики захворювань США.

За словами І.ЛІПКІНА, за результатами досліджень було встановлено, що вірус, який викликав захворювання африканців, є раніше невідомим різновидом аренавірусів. Він відрізняється від відомого збудника геморагічної лихоманки Ласса, що також відноситься до роду аренавірусів, і не має відношення до збудників геморагічних лихоманок Ебола і Марбург.

Учений зазначив, що нова вірусна інфекція піддається лікуванню рибавиріном. На даний час під наглядом лікарів у ПАР залишаються близько 100 чоловік, які контактували з жертвами вірусу.