Щоб вберегтися від грипу, епідеміологи радять не нервуватися

Спалах грипу в Сімферополі почнеться орієнтовно в третій декаді січня і триватиме 6-8 тижнів.

Про це заявила завідувач санітарно-гігієнічного відділу міської СЕС Галина КАДИНСЬКА, повідомили УНІАН у прес-центрі міської ради Сімферополя.

За даними Міністерства охорони здоров`я України, цією зимою прогнозується епідемія грипу, зумовлена новими для країни вірусами А (Брісбен) – H2N2, А (Брісбен) – H1N1 і В (Флорида), нагадала Г.КАДИНСЬКА. «Відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров`я до сезону 2008-2009 приготовано протигрипозні вакцини, що містять ці штами вірусів», - зазначила Г.КАДИНСЬКА.

За її інформацією, у зв`язку з наближенням епідемії в Сімферополі потрібно виділити кошти з міського бюджету на імунізацію медичних працівників, підготувати лікувальні установи для лікування важких форм грипу та лікування ускладнень, домагатися початку опалювального сезону в житлових будинках, дитячих садках, школах тощо.

Фахівець порадила повноцінно харчуватися (вживати фрукти й овочі), приймати імуномодулятори, противірусні препарати, пити шипшину, чай з медом, малиною, пити трав`яні відвари. «І не забувайте про емоційне здоров`я – стримуйте напади гніву та дратівливості», - додала Г.КАДИНСЬКА.