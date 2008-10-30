Коломойський увійшов до наглядової ради «1+1»

Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ та Олівер МАЙСТЕР (Oliver Meister) увійшли до складу наглядової ради компаній «Студія 1+1» та «1+1 Продакшн».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу “1+1” і нагадали, що компанія "Централ Юропіан Медіа Ентерпрайзис" (Central Media Enterprises – CME) стала власником 100% групи «1+1», а Борис ФУКСМАН та Марина ВІЛЬЯМС вийшли зі складу наглядової ради.

Операційний директор СМЕ і голова наглядової ради компаній «Студія 1+1» і «1+1 Продакшн» Адріан САРБУ сказав, що «І.КОЛОМОЙСЬКИЙ є довгостроковим інвестором, членом ради директорів та діловим партнером CME, а також дуже успішним бізнесменом міжнародного масштабу. Його досвід буде важливим внеском у розвиток нашого бізнесу в Україні. О.МАЙСТЕР працює в СМЕ з 2000 року і добре знає роботу наших компаній в Україні. Ми вітаємо нових членів наглядової ради у нашій команді».