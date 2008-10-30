На Кіровоградщині знайшли тіло 3-річної дівчинки, яка зникла 5 днів тому

У Новгородківському районі Кіровоградської області припинено пошуки 3-річної дівчинки, яка зникла 25 жовтня з подвір’я власного будинку. Дитину знайшли у воді за кілька кілометрів від села Інгуло-Кам’янка.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС в області.

За декілька днів пошуків рятувальники і місцеві жителі обстежили 10 га території села, а також прилеглу степову зону, оглянули місцеві домоволодіння і непрацюючі об’єкти сільськогосподарського призначення. Пошуки велися вздовж берегової лінії річки Інгул, за допомогою спеціального водолазного обладнання перевірено близько 100 кв. км дна і поверхні водойми.

Вчора до пошукових робіт було залучено зведений загін у кількості 710 осіб та 28 одиниць техніки. При повторному огляді акваторії річки було виявлено маленький чобіток, батьки підтвердили, що знахідка належить їхній дитині. Тіло дівчинки знайшли за 3-4 кілометри від села на мілині.