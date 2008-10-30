Останній день жовтня буде дощовим

31 жовтня за прогнозами синоптиків на території України очікується мінлива хмарність, без опадів, лише вночі та вранці у західній частині пройде помірний, вдень у північних, місцями у Вінницькій та Черкаській областях невеликий дощ. Вночі, вранці у східній та південній частинах місцями туман. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, в Карпатах окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°, на сході 4-9° тепла; вдень 12-17°, на Одещині та в Криму місцями 20-22°; в Карпатах протягом доби 5-10° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 1-2 листопада утримається мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише у західних, а 2 листопада і у північних областях можливий невеликий дощ. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер переважно південний, 5-10 м/с, 1 листопада у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 12-17°, в Криму, на Закарпатті та півдні Одещини 15-20°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°.

3-4 листопада без істотних опадів. Температура вночі 4-10°, на узбережжі морів та Закарпатті до 12°; вдень 9-15°, у південній частині та західних областях 12-18°, на Закарпатті 16-21°.

На Київщині 31 жовтня буде мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень пройде невеликий дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі по Києву 9-11° тепла, вдень 13-15°. По області температура вночі 7-12° тепла, вдень 12-17°.

1-2 листопада очікується мінлива хмарність. 1 листопада без істотних опадів, 2 листопада можливий невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 12-17°.

3- 4 листопада без істотних опадів. Температура вночі 5-10°, вдень 10-15°.