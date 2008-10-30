Частина Києва вже отримала підвищення цін на ЖКГ у 5-10 разів

Київська міська рада підтримала ініціативу Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО підвищити тарифи на житлово-комунальні послуги для високорентабельних комерційних структур в 5-10 разів та залишити незмінними тарифи для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний проект рішення проголосував 61 з 115 присутніх депутатів Київради: Блок Черновецького – 43 голоси, Блок Литвина – 3, Партії регіонів – 5, ГАК – 6 та 6 позафракційних депутатів. Депутати фракцій БЮТ та Блоку Кличка не взяли участі в голосуванні.

Як зазначається в документі рішення, Київська міська держадміністрація за дорученням Київради має привести базові тарифи на ЖКП до економічно обґрунтованого рівня для окремих категорій підприємств, які є високорентабельними та мають надприбутки в 10 разів, для юридичних осіб – в 5 разів.

Підготовлений на сесію проект рішення передбачав підвищення тарифів для всіх споживачів міста, зокрема для населення пропанувалось за попередніми підрахунками спеціальної робочої групи здійснити підвищення в 1,7 раза. Цей проект рішення депутати не підтримали і за нього проголосували лише 9 з 115 присутніх в залі депутатів.

На момент голосування до сесійної зали увійшов мер столиці і озвучив свою пропозицію, наголосивши, що у зв’язку з економічною кризою не очікується у найближчі роки підвищення рівня доходів громадян, і у зв’язку з чим весь тягар комунальних платежів має бути покладеним на юридичних осіб.

“Нічого складного в цьому немає. Це гуманітарний проект”, - підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, ще раз зазначивши, що пропонує “високорентабельним та нехорошим” структурам і підприємствам підняти тарифи в 10 разів і не чіпати планку платежів для простих людей.

В той же час він зазначив, що все ж для елітних будинків, де проживають багаті люди, тарифи згодом будуть переглянуті.

В сесійній залі ще до приходу Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО поінформував про можливе підняття тарифів на ЖКП для населення, яке розрахувала мерія. Так, пропонувалося 30% плати підвищити плату за тепло, воду та водовідведення.

В той же час, згідно з постановою Кабінету міністрів, квартирну плату, яка розраховується для кожного будинку окремо, пропонується збільшити втричі. Враховуючи це, якщо зараз за однокімнатну квартиру кияни сплачують 147 грн., то після підвищення ця плата становитиме 178 грн.; за двокімнатну плата зросте з 268 грн. до 338 грн., за трикімнатну – з 367 грн. до 462 грн. Навіть при такому підвищенні необхідно буде передбачити витрати на покриття різниці в тарифах на суму близько 670 млн. грн.

А.ГОЛУБЧЕНКО також повідомив, що робочою групою пропонується збільшення тарифів для бюджетних установ в 1,67 раза, для інших споживачів – в 5 разів.