Нацбанк сьогодні викине на міжбанк валюти неміряно?

Національний банк України сьогодні на міжбанківському валютному ринку планує продати достатньо валюти для задоволення попиту.

Про це повідомив аналітик компанії «Простобанк Консалтинг» Володимир ПАЮК у телефонній бесіді з кореспондентом УНІАН.

«У банках і казначействах пройшла інформація про те, що НБУ сьогодні вийде на міжбанк і задовольнить весь попит на іноземну валюту. Це не буде вихід з якимсь конкретним обсягом валюти, продаватиметься стільки валюти, скільки купуватимуть банки», - сказав В.ПАЮК.

Оскільки Нацбанк сьогодні оголосив курс продажу долара за ціною 6,05 грн., то нижче за цю позначку курс впасти не може, вважає експерт.

Зазначимо, сьогодні до 15.00 на готівковому ринку курс долара впав до 6,1-6,3 грн.