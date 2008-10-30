На міжбанку долар і євро пішли на зниження

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 6,1000/6,5500, до 12:00 звузився спред - 6,1500/6,3000, до закриття цінові рівні встановилися на значенні 6,1500/6,2500.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 15:00 НБУ оголосив про продаж/купівлю долара. Ціни на міжбанку на американську валюту впали після заяви Нацбанку про готовність купувати і продавати валюту без обмежень за курсами 5,9500/6,0500.

Рублевий ринок відкрився на рівнях 0,2265/0,2340, а до 12:00 ціни виросли до 0,2310/0,2400. До закриття торгів ціни не змінилися. У Росії курс долар-рубль і далі падає до 26,5791 (-0,4875).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3166/68, а до 15:15 впали до 1,3033/35. Ринок євро-гривня відкрився на рівні 8,0270/8,6295, до 12:00 ціни знизилися до 8,0135/8,2190. До закриття торгової сесії цінові показники за EUR/UAH сягли рівня 8,0110/8,1510.