Ющенко вимагає від НБУ наситити ринок готівковою валютою

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від Національного банку України стабілізувати курсову ситуацію та публічно зробити прогнози її розвитку.

Як повідомляє прес-служба Президента, про він заявив під час наради з питань подолання фінансової кризи та стабілізації курсу гривні.

У нараді взяли участь голова Нацбанку Володимир СТЕЛЬМАХ та голова Ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО, перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК і заступник глави Секретаріату Андрій ГОНЧАРУК, голови правлінь найбільших комерційних банків.

Як ідеться у повідомленні, причиною проведення зустрічі в такому форматі є те, що НБУ досі не продемонстрував активних зважених кроків у кризовій фінансовій ситуації, хоча рішення РНБОУ, в якому визначено окремий пункт стосовно дій Національного банку на валютному ринку, було прийнято тиждень тому.

Рішення містить положення щодо прозорості виходу з інтервенціями та забезпечення додержання курсу в межах валютного коридору, встановленого Основними засадами грошово-кредитної політики. Через фактичне ігнорування цього рішення наростають панічні настрої і падає довіра до банків, залучені інтервенції НБУ ставлять у нерівні умови професійних учасників ринку, відтак золотовалютні резерви витрачаються неефективно і внаслідок такої позиції НБУ курс національної валюти девальвується на 5% щодня. Президент наполягає на тому, що за таких обставин необхідно наситити ринок готівковою валютою, щоб подолати тенденцію до її надактивного скуповування. Глава держави вимагає від НБУ стабілізувати курсову ситуацію та публічно зробити прогнози її розвитку.

«Стабілізація завжди починалася зі стабілізації на фінансовому ринку. Стабілізувати ціни і гроші - це завдання номер один. На цій базі відбудовується все - і металургія, і хімія. Відновити довіру людей до гривні, до банківської системи - це питання номер один», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він закликав виробити єдиний план дій, який би передбачав конкретний інструментарій захисту інтересів насамперед вкладників банків - фізичних осіб.

При цьому Президент зробив особливий акцент на тому, що психологічний фактор довіри з боку людей є ключовим для ефективності антикризових кроків у банківській системі.

Глава держави закликав комерційні банки до солідарної позиції із НБУ. Він запропонував таким банкам спільно пояснити свою позицію.

«Не виключаю того, що банківська система, комерційна банківська система, повинна зробити окремий меморандум, звернутися до свого головного клієнта - вкладника, і дати чітку ілюстрацію своєї поведінки, як ми будемо захищати його інтереси», - сказав Президент, додавши, що залишається оптимістом щодо можливостей подолання цієї ситуації.

Окремо В.ЮЩЕНКО закликав комерційні банки до чесних дій на ринку.

«Немає фатальних обставин, які б сьогодні дозволяли гуляти на ринку, зокрема, валютному ринку, таким курсовим ситуаціям. Всі операції, які проводяться на валютному ринку, повинні виходити виключно з діючих норм. Я звертаюся до всіх вас припинити будь-якого роду спекулятивні операції», - зауважив Президент.