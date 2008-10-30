Київрада "прикрутила гайки" маршруткам

Київська міська рада заборонила висадку та посадку пасажирів маршрутних таксі поза зупинками громадського транспорту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це зазначається в Умовах організації та проведення конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у Києві, які прийняла сьогодні Київрада на своєму засіданні.

Так, в документі зазначається, що перевізники різних форм власності, які працюють у міській маршрутній мережі, зобов’язані “на автобусних маршрутах, які працюють в режимі маршрутного таксі, здійснювати висадку/посадку пасажирів на вимогу пасажирів тільки на зупинках громадського транспорту, що визначені Замовником перевезень (ГУ транспорту – УНІАН), згідно з установленими дорожніми знаками і спеціальною дорожньою розміткою, яка визначає допустиму кількість транспортних засобів, що можуть знаходитись в межах зупинки в очікуванні посадки/висадки пасажирів та облаштовані відповідно до вимог”.

Водіям транспортних засобів, що працюють на громадських перевезеннях в столиці, депутати заборонили: розмовляти під час руху з пасажирами; розмовляти по стільниковому телефону; палити, вживати їжу та пити; видавати квитки пасажирам та розраховуватись.

Відповідно до затверджених умов, транспортні засоби, які претендент планує залучити до перевезень в Києві, повинні мати не менше 21 місць для сидіння, кількість дверей входу/виходу – не менше двох і обладнані пристроями автоматичного відкриття з екологічними нормами двигунів, не нижче “Євро-2”. Водії, які залучаються до перевезень пасажирів, повинні мати водійське посвідчення з відкритою категорією “Д” і бути застраховані згідно з чинним законодавством.

У центральній частині міста перевезення повинні здійснюватись автобусами великої та над великої місткості, що працюють у звичайному режимі руху, виготовленими за новітніми технологіями, з низьким рівнем підлоги, пристосованими для перевезення інвалідів на візках, а також обладнаними двигунами не нижче рівня “Євро-2”.