Єхануров обміняв стадіон на квартири

В Одесі міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ домовився про передачу стадіону Спортивного клубу армії на баланс міста в обмін на 60 квартир для військовослужбовців гарнізону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Ю.ЄХАНУРОВ після зустрічі з керівництвом Одеси, що відбулася в рамках його робочої поїздки в цей регіон.

«Це питання довго не вирішувалося, тому що не було домовлено про «компенсаційну основу». Але ми ухвалили спільне рішення, що протягом десяти днів підпишемо договір між міністром оборони і Одеським міським головою про передачу комплексу стадіону СКА в обмін на 60 квартир для військовослужбовців гарнізону», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.