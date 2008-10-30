Кабмін установив мінімальні ціни на окремі види алкоголю

Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні прийняв постанову „Про встановлення розміру мінімальних відпускних оптово-роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв вітчизняного виробництва”.

Як наголошується в повідомленні прес-служби Кабміну, зокрема, встановлюються мінімальні відпускні оптово-роздрібні ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби, коньяк та інші спиртні дистиляти, спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавків винограду.

У повідомленні зазначається, що встановлення мінімального рівня цін на алкогольні напої стане ефективним інструментом витіснення з легального ринку виготовлених у тіньовому секторі алкогольних напоїв.

Впровадження мінімальних відпускних оптово-роздрібних цін на алкогольні напої вітчизняного виробництва сприятиме збільшенню надходжень до державного бюджету за рахунок легалізації ринку, зниженню споживання неякісних і небезпечних для здоров`я споживачів алкогольних напоїв, а також забезпечить дотримання рівних умов для ведення бізнесу всіма суб`єктами ринку алкогольних напоїв.