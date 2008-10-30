Севастополь відвідала військова делегація США

У Севастополі відбулася зустріч тимчасово виконуючого обов’язки командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірала Віктора МАКСИМОВА з делегацією випускників програми «Кепстоун» (Збройні Сили Сполучених Штатів Америки) на чолі з генералом у відставці Майклом ВІЛЬЯМСОМ.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС, до складу американської делегації увійшли представники керівництва Головного штабу та командування Військово-Морських Сил та Військово-Повітряних Сил Збройних Сил США. Групу американських військових супроводжував аташе з питань оборони та військово-повітряний аташе при Посольстві США в Україні полковник Девід ВІТТЕМОР.

Як зазначив на зустрічі В.МАКСИМОВ, співробітництво між флотами України та США розпочалося у 1994 році, коли один з кораблів ВМС США прибув до порту Одеса. З того часу було проведено понад 160 спільних військово-морських заходів, зокрема, українсько-американські навчання «Сі Бриз». „Ми зробили великі кроки у питаннях міжнародного співробітництва і саме американські військові надали нам у цьому значну допомогу”, - зокрема, зазначив український віце-адмірал.

* * * Програма «Кепстоун» проводиться в історичному Форті Леслі (США). Вона представляє собою інтенсивний шеститижневий курс, який складається з семінарів, детального вивчення громадської діяльності слухачів та їх зв’язків з громадою, неформальних дискусій, відвідування ключових командувань Збройних Сил США на американському континенті та подорожі до Європи, а також у регіон Тихого океану. Заокеанські польові заняття складаються з робочих зустрічей з командувачами об’єднаних командувань, послами США в іноземних країнах, складом посольств, провідними політичними та військовими діячами іноземних урядів.