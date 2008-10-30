Податкова перевела 54 збиткових підприємства у прибуткові

Співробітники Державної податкової служби України в Одеській області протягом третього кварталу поточного року перевели 54 місцевих підприємства з категорії збиткових у прибуткові.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ДПАУ в Одеській області, в першому півріччі налічувалося 75 збиткових підприємств, що складало 0,3% всіх платників податку на прибуток.

Сума збитків від цих підприємств, за підрахунками податківців, склала 322,7 млн. грн. В ході вивчення їх діяльності податківці виявили уявну збитковість деяких комерційних структур. Після грунтовних перевірок кількість збиткових підприємств скоротилася до 31, а загальний об`єм податкових надходжень до бюджету Одещини досяг 4,7 млрд. грн, зокрема 60,3 млн. грн. податку на прибуток поступило від підприємств з валовим доходом 10 млн. грн.

Втім, в категорії збиткових ще залишаються 19 суб`єктів господарювання у сфері торгівлі і побутових послуг, причому загальна сума збитків складає 4,4 млн. грн.

Всього за січень-вересень до зведеного бюджету Одещини податківці зібрали 4 млрд. 686 млн. грн., що перевищує відповідний показник минулого року на 1 млрд. 310 млн. грн.