Надходження від курортних регіонів Криму зросли до 1,5 млрд. грн.

За 9 місяців поточного року надходження від курортних регіонів Криму зросли на 38,3% - до 1 млрд. 499,8 млн. грн. Про це повідомляє прес-служба Ради міністрів Криму з посиланням на дані Державної податкової адміністрації в автономії.

«За 9 місяців 2008 року збір платежів від курортних регіонів склав 1 млрд. 499,8 млн. грн., що на 415,1 млн. грн. більше, ніж за 9 місяців 2007 року. Темп зростання склав 138,3%», - говориться в повідомленні уряду автономії.

Платежі до бюджету від кримських курортних регіонів складають 48,6% всіх надходжень по Кримській автономії (у 2007 році – 47,4%).

За даними Міністерства курортів автономії, в Криму з початку цього року відпочили більш як 5,5 млн. чоловік, при цьому більш як 1,1 млн. чоловік - організовані відпочиваючі.