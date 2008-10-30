Фондові індекси США різко зросли

Американські фондові індекси різко зросли на початку сесії 30 жовтня, попри інформацію міністерства торгівлі США щодо скорочення ВВП країни в третьому кварталі на 0,3 відсотка. Зокрема, індекс Dow Jones зріс на 2,53 відсотка до 9218 пунктів, зведений показник компаній високих технологій NASDAQ на 2,46 відсотка до 1698 пунктів, а індекс широкого ринку S&P 500 - на 3,07 відсотка до 959 пунктів.

Багато в чому позитивні настрої інвесторів пояснюються тим, що падіння ВВП виявилося трохи меншим, ніж чекали аналітики (-0,5 відсотка). Крім того, зростання індексів викликане очікуваннями, що вжиті ФРС заходи, зокрема, зниження базової ставки до 1 відсотка зможуть відвернути подальший спад. Нарешті, двигуном ринку стали нафтові корпорації, чиї акції зростають на тлі підвищення цін на нафту.

Серед окремих компаній слід виділити алюмінієвого виробника Alcoa, який подорожчав на 5,13 відсотка, і інвестиційний банк Morgan Stanley (+5,15 відсотка).

Протягом дня 30 жовтня значне зростання було відмічене на більшості фондових майданчиків світу. Зокрема, російські фондові індекси піднялися на 18 відсотків.

Лента.ру