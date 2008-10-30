Нацбанк знизив курс гривні до євро

23:03, 30 жовтня 2008
Суспільство
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Курс до долара залишився без змін

Національний банк України зберіг офіційний курс гривні по відношенню до американського долара на рівні 5,76 грн. за долар.

Згідно з інформацією офіційного сайту НБУ, на 31 жовтня Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 576.0400 (на 30 жовтня - 576.0400),

100 EUR – 750.8681 (на 30 жовтня - 735.6031),

10 RUR – 2.1702 (на 30 жовтня - 2.1258).

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