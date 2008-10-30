Нацбанк знизив курс гривні до євро

Курс до долара залишився без змін

Національний банк України зберіг офіційний курс гривні по відношенню до американського долара на рівні 5,76 грн. за долар. Згідно з інформацією офіційного сайту НБУ, на 31 жовтня Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 576.0400 (на 30 жовтня - 576.0400), 100 EUR – 750.8681 (на 30 жовтня - 735.6031), 10 RUR – 2.1702 (на 30 жовтня - 2.1258).

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