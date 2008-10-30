Протягом дня курс долара впав із 7,40 до 6,00

Протягом дня курс долара до гривні сповз із 7,4 до 6,00.

Зранку готівковий курс американської валюти підібрався до рубежу 7 грн. Станом на 10.00 в обмінних пунктах долар купувався в середньому по 6,7404 грн., а продавався по 7,0942 грн. В окремих же банках за долар просили 7,40 грн.

Така поведінка готівкового долара сьогодні пояснювалася різким його подорожчанням вчора на міжбанківському валютному ринку України. Торги щодо долара США відкрилися вчора котируваннями 6,3350/6,4250, а до закриття цінові рівні досягли значень 7,0500/7,2000. НБУ виходив учора на міжбанк з продажем валюти за курсом 5,7000. При цьому офіційний курс долара на 30 жовтня установлений Нацбанком у 576,0400 грн. за 100 дол. США.

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО поставив від Національного банку України стабілізувати курсову ситуацію та публічно зробити прогнози її розвитку.

У нараді в НБУ взяли участь голова Нацбанку Володимир СТЕЛЬМАХ та голова Ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО, перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК і заступник глави Секретаріату Андрій ГОНЧАРУК, голови правлінь найбільших комерційних банків.

Причиною проведення зустрічі в такому форматі було те, що НБУ досі не продемонстрував активних зважених кроків у кризовій фінансовій ситуації, хоча рішення РНБОУ, в якому визначено окремий пункт стосовно дій Національного банку на валютному ринку, було прийнято тиждень тому.

Рішення містить положення щодо прозорості виходу з інтервенціями та забезпечення додержання курсу в межах валютного коридору, встановленого Основними засадами грошово-кредитної політики. Через фактичне ігнорування цього рішення наростають панічні настрої і падає довіра до банків, залучені інтервенції НБУ ставлять у нерівні умови професійних учасників ринку, відтак золотовалютні резерви витрачаються неефективно і внаслідок такої позиції НБУ курс національної валюти девальвується на 5% щодня. Президент наполягає на тому, що за таких обставин необхідно наситити ринок готівковою валютою, щоб подолати тенденцію до її надактивного скуповування. Глава держави вимагає від НБУ стабілізувати курсову ситуацію та публічно зробити прогнози її розвитку.

«Стабілізація завжди починалася зі стабілізації на фінансовому ринку. Стабілізувати ціни і гроші - це завдання номер один. На цій базі відбудовується все - і металургія, і хімія. Відновити довіру людей до гривні, до банківської системи - це питання номер один», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він закликав виробити єдиний план дій, який би передбачав конкретний інструментарій захисту інтересів насамперед вкладників банків - фізичних осіб.

При цьому Президент зробив особливий акцент на тому, що психологічний фактор довіри з боку людей є ключовим для ефективності антикризових кроків у банківській системі.

Глава держави закликав комерційні банки до солідарної позиції із НБУ. Він запропонував таким банкам спільно пояснити свою позицію.

«Не виключаю того, що банківська система, комерційна банківська система, повинна зробити окремий меморандум, звернутися до свого головного клієнта - вкладника, і дати чітку ілюстрацію своєї поведінки, як ми будемо захищати його інтереси», - сказав Президент, додавши, що залишається оптимістом щодо можливостей подолання цієї ситуації.

Окремо В.ЮЩЕНКО закликав комерційні банки до чесних дій на ринку.

«Немає фатальних обставин, які б сьогодні дозволяли гуляти на ринку, зокрема, валютному ринку, таким курсовим ситуаціям. Всі операції, які проводяться на валютному ринку, повинні виходити виключно з діючих норм. Я звертаюся до всіх вас припинити будь-якого роду спекулятивні операції», - зауважив Президент.

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 6,1000/6,5500, до 12:00 звузився спред - 6,1500/6,3000, до закриття цінові рівні встановилися на значенні 6,1500/6,2500.

О 15:00 НБУ оголосив про продаж/купівлю долара. Ціни на міжбанку на американську валюту впали після заяви Нацбанку про готовність купувати і продавати валюту без обмежень за курсами 5,9500/6,0500.

До вечора обмінний курс готівкового долара поступово впав до 6,00 грн. За долар. Зокрема, в ОТР-банку курс змінювався протягом дня п’ять разів. У центрі чимало кіосків обміну не працювали, на них висіла табличка “технічна перерва”, в однієї частини кіосків не було доларів, у другої – гривні.

Тим часом у Національному банку України заявляють, що гривня зміцнюватиметься.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Національного банку України Олександр САВЧЕНКО журналістам у четвер.

«Курс буде стабільним. Зміцнюватиметься гривня», - сказав він.

Ччлен ради НБУ Василь ГОРБАЛЬ заявив, що на нараді була досягнута домовленість між банкірами, що завтра в обмінниках долар продаватиметься не вище від 6,3 грн. за один долар.