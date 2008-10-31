Чи не дурить СБУ Ющенка щодо депутатів-контрабандистів?

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вимагає від Генеральної прокуратури невідкладно подати до Верховної Ради матеріали про причетність народних депутатів до організованих злочинних угруповань, що займаються контрабандою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, так віце-спікер відреагував на сьогоднішню заяву Президента Віктора ЮЩЕНКА щодо наявності у парламенті «народних депутатів, які входять до складу банд «Добряки», «Вороб’ї», «Хромой», «Брокард» тощо.

Також М.ТОМЕНКО наполягає, щоб Генпрокуратура підготувала подання про притягнення підозрюваних у злочинній діяльності народних депутатів до кримінальної відповідальності та щодо позбавлення їх депутатської недоторканності.

«В разі, якщо протягом наступного пленарного тижня такого подання не буде, можна констатувати, що Служба безпеки в черговий раз обманула Президента України, який, в свою чергу, дезінформував українське суспільство», - зазначив М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 жовтня, Президент на засіданні РНБО заявив про причетність народних депутатів до організованих злочинних угруповань, що займаються контрабандою.

«За наявними даними, сприяння в діяльності організованих злочинних угруповань надається деякими народними депутатами України», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Зокрема, за його словами, відповідно до даних СБУ, в Україні діє група «Добряки», діяльність якої координують депутати від “такої-то фракції” разом з представниками податкової адміністрації. Також Президент назвав групи «Воробьи», «Хромого», яку, за словами В.ЮЩЕНКА, координує депутат від однієї з «вічних партій», групу «Брокард».

Президент зазначив, що не може назвати прізвища депутатів та назви фракції, тому що справи не доведені до суду.

Разом з тим Президент закликав СБУ та Генеральну прокуратуру розслідувати причетність депутатів до діяльності цих злочинних угруповань і довести ці справи до кінця, щоб була можливість проінформувати про це суспільство.