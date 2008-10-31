Чи не дурить СБУ Ющенка щодо депутатів-контрабандистів?
Томенко згоден чекати відповіді тиждень
|Микола Томенко
Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, так віце-спікер відреагував на сьогоднішню заяву Президента Віктора ЮЩЕНКА щодо наявності у парламенті «народних депутатів, які входять до складу банд «Добряки», «Вороб’ї», «Хромой», «Брокард» тощо.
Також М.ТОМЕНКО наполягає, щоб Генпрокуратура підготувала подання про притягнення підозрюваних у злочинній діяльності народних депутатів до кримінальної відповідальності та щодо позбавлення їх депутатської недоторканності.
«В разі, якщо протягом наступного пленарного тижня такого подання не буде, можна констатувати, що Служба безпеки в черговий раз обманула Президента України, який, в свою чергу, дезінформував українське суспільство», - зазначив М.ТОМЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 жовтня, Президент на засіданні РНБО заявив про причетність народних депутатів до організованих злочинних угруповань, що займаються контрабандою.
«За наявними даними, сприяння в діяльності організованих злочинних угруповань надається деякими народними депутатами України», - сказав В.ЮЩЕНКО.
Зокрема, за його словами, відповідно до даних СБУ, в Україні діє група «Добряки», діяльність якої координують депутати від “такої-то фракції” разом з представниками податкової адміністрації. Також Президент назвав групи «Воробьи», «Хромого», яку, за словами В.ЮЩЕНКА, координує депутат від однієї з «вічних партій», групу «Брокард».
Президент зазначив, що не може назвати прізвища депутатів та назви фракції, тому що справи не доведені до суду.
Разом з тим Президент закликав СБУ та Генеральну прокуратуру розслідувати причетність депутатів до діяльності цих злочинних угруповань і довести ці справи до кінця, щоб була можливість проінформувати про це суспільство.