Тимошенко: бюджет перевиконується, бюджетна криза не загрожує

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Україні не загрожує бюджетна криза. Про це вона сказала у спеціальному випуску програми «Свобода на Інтері».

“Так, фінансова криза боляче вдарить по Україні, по окремим галузям, але бюджетна сфера буде нормально функціонувати, пенсії буде виплачено, вона буде підвищуватися, як передбачено законом, і все, що стосується зарплат, буде виплачено”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр повідомила, що бюджет-2008 року перевиконується. “Нам зараз бюджетна криза не загрожує. Гроші, які отримає бюджет, витрачаються суворо по бюджету, який затверджений Верховною Радою. Ми ведемо потужні інвестиційні програми. Коли бюджет так перевиконується, то, безумовно, гроші спрямовуються, в тому числі, і на пенсії, і на заробітні плати. Ми робимо диференціацію пенсій, ми робимо трошечки підвищення”, - пояснила вона.