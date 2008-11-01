Іран має намір закупити і виробити 50 літаків Ан-148

31 жовтня відбулося підписання українсько-іранського меморандуму про намір іранської сторони закупити і виробити 50 регіональних пасажирських літаків нового покоління Ан-148 у широкій кооперації з українськими і російськими підприємствами.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АНТК ім. Антонова.

У меморандумі визначені основні етапи роботи і обумовлена можливість у разі потреби виконання модифікацій літака на користь іранських авіаперевізників. Меморандум підписали керівники АНТК ім. Антонова, ВАТ «Мотор Січ», КіГАЗ «Авіант», ХДАВП, іранської виробничої компанії HESA.

Крім того, в документі зазначається, що сторони ініціюватимуть підготовку відповідної українсько-іранської міжурядової угоди.

Підписання меморандуму відбулося в Ісфахані – стародавній столиці Ірану, неподалік від якої розташований завод HESA, де передбачається налагодити випуск Ан-148, а зараз здійснюється будівництво Ан-140.

Того ж дня делегація авіапромисловості України на борту Ан-148 повернулася до Києва.