Чернігівська міськрада скасувала підвищення комунальних тарифів

Депутати Чернігівської міської ради скасували два рішення виконавчого комітету міськради про підвищення з 1 жовтня вартості послуг з утримання будинків і прибудинкових територій та вартості теплопостачання.

Як передає кореспондент УНІАН, розгляд питання про тарифи на сесії ініціювали представники фракцій КПУ та ПСПУ. Після тривалого обговорення "за" скасування рішень виконкому проголосували 32 депутатів із 42 присутніх на сесії.

"Визнати недоцільним рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради та скасувати рішення щодо підвищення тарифів для населення", - сказано у пояснювальній записці до рішення сесії міської ради.

В Управлінні житлово-комунального господарства дане рішення назвали "пірровою перемогою". За словами начальника управління Вадима АНТОШИНА, на попередніх тарифах без дотації підприємства ЖКГ навряд чи зможуть працювати до нового року. "У галузі ЖКГ за таких умов потрібно звільнити близько 1,5 тис. працівників, скоротити обсяги послуг, що надаються. Взагалі опалювальний сезон у місті на межі зриву", - прокоментував він дану ситуацію. Також представники комунальних підприємств не виключають оскарження правомірності рішення сесії міської ради у судовому порядку.

Як повідомляв УНІАН, зранку сесію Чернігівської міської ради пікетували представники лівих сил та працівники підприємств ЖКГ. Їхні вимоги були протилежними: партійці пропонували скасувати підвищені тарифи, а комунальники – залишити їх без змін.

З 1 жовтня у Чернігові виконком міської ради підвищив на 30% квартплату та на 18% - вартість теплопостачання.