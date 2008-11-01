Кабмін узявся розібратися з м'ясним імпортом

Міністерство аграрної політики України пропонує заборонити ввезення за давальницькими схемами на територію країни м`яса та м`ясопродуктів (група 02 УКТ ЗЕД), а також її переробку.

Відповідні заходи передбачено в проекті постанови Кабінету Міністрів України, текст якої оприлюднено на офіційному сайті КМУ.

Згідно з наданою інформацією, дія цієї постанови не розповсюджуватиметься на продукцію, яка оформлена в митному режимі переробки на митній території України як давальницька сировина, до введення в дію цієї постанови.

Як йдеться в пояснювальній записці, проект постанови розроблено з метою недопущення спаду у виробничому сегменті м`ясного ринку та забезпечення населення якісною продукцією вітчизняного виробництва.

Повідомляється, що внутрішній ринок України 2-3 роки тому був критично залежним від імпорту м`ясної продукції, але на сьогодні він став більш самодостатнім. При цьому насичення внутрішнього ринку імпортною м`ясною сировиною за демпінговими цінами при одночасному зростанні власного виробництва м`яса призвело до зниження конкурентоспроможності м`ясної галузі.

Наголошується, що загалом за 9 місяців поточного року імпортовано 366 тис. тонн м`яса та харчових субпродуктів, що на 203,6 тис. тонн, або в 2,3 раза, більше, ніж за 9 місяців минулого року, – на загальну суму 574 млн. дол. Окрім цього, як давальницька сировина на митну територію України ввезено 58,1 тис. тонн м`яса на загальну суму 91 млн. дол.

«При цьому державний бюджет втратив і продовжує втрачати сотні мільйонів гривень несплаченого мита, а занижена ціна на імпортовану продукцію в нинішніх надзвичайно складних умовах ще більше дестабілізує внутрішній ринок», – йдеться в пояснювальній записці.

У разі ухвалення урядом України даної постанови документ набере чинності з моменту його офіційної публікації.