Армії потрібний університет, кілька академій і багато ліцеїв

Існуючі нині у системі освіти Міністерства оборони військові інститути в подальшому будуть переформовані в академії видів Збройних сил.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міністерства оборони, про це заявив міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ, виступаючи у Київському військовому ліцеї ім. Івана Богуна на зборах керівного складу системи військової освіти ЗСУ.

Ю.ЄХАНУРОВ висловив переконання у необхідності реформування військової освіти: ”Ми вже подали пропозиції на розгляд до Кабінету міністрів про перетворення Національної академії оборони України в Національний університет оборони. Це буде багатопрофільний університет, з науковими підрозділами, який стане центром науково-педагогічної військової освіти України. Діючі сьогодні інститути в подальшому стануть видовими академіями, такими наприклад, як академія Сухопутних військ, академія Військово-морських сил, академія Повітряних сил”.

Міністр також торкнувся питання розвитку системи військових ліцеїв. ”До нас надходить дуже багато звернень громадян з приводу розширення мережі ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою. Таких ліцеїв, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України і місцевим органам влади, у нашій державі є півтора десятка", – зазначив він.

При цьому Ю.ЄХАНУРОВ наголосив, що конкурс на вступ до таких закладів - це 5-6 осіб на місце, що свідчить про бажання юнаків навчатися військовій справі.

Він також додав, що Департаменту військової освіти і науки Міноборони поставлено завдання з 1 вересня 2009 року відкрити військовий коледж для підготовки професійних сержантів і старшин для ЗСУ на базі Центру підготовки професійних сержантів у Харкові. У зв’язку з цим Ю.ЄХАНУРОВ оприлюднив рішення, що у майбутньому при видових вищих військових навчальних закладах створюватимуться військові коледжі.

Підбиваючи підсумки наради, міністр оборони висловив переконання, що реформована система військової освіти дасть можливість краще відповідати на виклики сучасності, зокрема, щодо якості підготовки офіцерів.