Мінпраці прогнозує зростання безробіття

Зростання безробіття в Україні в 2009 році, за попередніми експертними оцінками, може скласти 7,7% - до 2,1 млн. осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила міністр праці і соціальної політики Людмила ДЕНИСОВА.

На сьогодні в Україні налічується 1,4 млн. безробітних, що становить 6,2% працездатного населення.

Тим часом, за словами міністра, погіршення ситуації на ринку праці і зростання безробіття можна чекати вже в грудні цього року. На сьогодні в режимі неповного робочого дня працюють понад 82 тис. чоловік, у відпустках без збереження заробітної плати – більш як 25 тис. чоловік.

У Державній службі зайнятості зареєстровано 538 тис. безробітних, вакансій – 198 тис., з них – 40% для кваліфікованих працівників, 17% - для працівників без професійної підготовки.

«Станом на 1 жовтня з 12 млн. тих, хто працює майже 265 тис. працівників економічно активних підприємств своєчасно не одержали зарплату. У вересні 2008 р. кількість тих, кому не виплачена зарплата, збільшилося на 104 тис. працівників», - сказала Л.ДЕНИСОВА.

Вона зазначила, що оплата праці в бюджетній сфері в 2009 році здійснюватиметься згідно з посадовими окладами за єдиною тарифною сіткою, виходячи з тарифної ставки працівника першого розряду 545 грн. та інших виплат у рамках затвердженого фонду оплати праці.

На сьогодні забезпечується соціальний захист для майже 13 млн. громадян за допомогою діючої системи надання пільг і субсидій. Л.ДЕНИСОВА запевнила, що ця система буде збережена в 2009 р.

Міністр також зазначила, що встановлені розміри матеріальних виплат безробітним будуть збережені, фінансування з Фонду страхування на випадок безробіття буде забезпечено в повному обсязі.

Л.ДЕНИСОВА повідомила, що в умовах фінансової кризи Мінпраці разом з Держнаглядпраці планує здійснювати «жорсткішу політику по відношенню до підприємств, які допускають заборгованість з виплати заробітної плати».

Як повідомляв УНІАН, в Україні заборгованість з виплати заробітної плати в січні-вересні 2008 року збільшилася на 27%, або на 180,7 млн. грн., порівняно з аналогічним періодом минулого року, і на 1 жовтня склала 849,365 млн. грн.