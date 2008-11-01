Рентабельність хліба, молока і м'яса слід обмежити

Міністерство економіки України пропонує встановити граничний рівень рентабельності виробництва ряду соціально значущих продуктів харчування, зокрема, хліба, молока і м`яса, у розмірі 12%.

Як повідомляється на сайті Мінекономіки, ця норма міститься в проекті постанови уряду, винесеному на обговорення громадськості.

Документом пропонується внести зміни до постанови №1548 від 25 грудня 1996 р. «Про повноваження органів виконавчої влади і виконавчих органів місцевих рад із регулювання цін (тарифів)», згідно з якими місцевим органам влади дозволяється регулювати ціни шляхом встановлення 21-процентного граничного рівня рентабельності до повної планованої собівартості виробництва борошна пшеничного вищого, першого і другого сорту, борошна житнього обдирної, хліба, батонів, хліба і хлібобулочних виробів для діабетиків, макаронних виробів, круп, яловичини, свинини, м`яса птиці (тушка), ковбасних виробів варених, окрім вищого сорту, молока коров`ячого питного із вмістом жиру до 2,5% включно, сиру кисломолочного із вмістом жиру до 9% включно, сметани із вмістом жиру до 20% включно, масла вершкового із вмістом жиру до 72,5% включно, яєць курячих, цукру-піску, олії соняшникової.

Ухвалення такого рішення, переконані в Мінекономіки, створить умови для недопущення необгрунтованого зростання цін на соціально значущі продукти харчування.

У Мінекономіки підкреслюють, що індекс цін виробників у переробній промисловості в 2008 році становив 131,3%, зокрема, виробництві м`яса - 134,1%, хліба і хлібобулочної продукції - 125,2%.