У перші дні листопада в Україні буде до +21°

2 листопада на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, лише в західних областях окремі невеликі дощі. Місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 6-11°; вдень 12-17°, в Криму, на Одещині та Закарпатті місцями 18-21°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень близько 10°.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

3-4 листопада утримається мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 5-10°, на узбережжі морів до 15°; вдень 11-16°, в Криму та на Закарпатті до 20° (4 жовтня на півночі Лівобережжя 7-10°).

5-6 листопада без істотних опадів, лише у східній частині та на півночі Лівобережжя місцями невеликий дощ. Температура в західних, південних областях та в Криму вночі 4-10°, вдень 10-16°, на Закарпатті до 19°; на решті території вночі 2-8° тепла (у східній частині та на півночі Лівобережжя місцями 0°), вдень 7-13° тепла.

На Київщині 2 листопада буде мінлива хмарність, без опадів. Місцями туман. Вітер слабкий. Температура вночі 6-11°, вдень 12-17°; у Києві та області вночі 8-10°, вдень 14-16°.

3-4 листопада - мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер слабкий. Температура вночі 5-10°, вдень 11-16°.

5-6 листопада без істотних опадів. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°.