В Києві горів храм Видубицького монастиря

Сьогодні зранку о 06:48 на пульт Головного управління МНС м. Києва надійшло повідомлення про те що в Печерському районі по вулиці Видубицька, 40 в будівлі Храму Преображення Господнього Видубицького чоловічого монастиря Української православної церкви Київського Патріархату виникла пожежа.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, по прибуттю до місця виклику МНСники виявили два окремих осередки загорання в приміщеннях притвору Спаської трапезної (1701 року забудови) та паламарні (1898 року забудови) на другому поверсі двоповерхової будівлі храму. Вогнеборці приблизно о 08:00 ліквідували займання. Внаслідок пожежі в приміщенні притвору згоріли особисті речі священнослужителів, меблі, пошкоджено оздоблення стін і стелі та церковне майно, в приміщенні паламарні згоріло церковне майно, меблі, швейне обладнання, пошкоджені віконні та дверні блоки, закопчені стіни та стеля другого поверху храму та розібрано покрівлю.

Причину займання встановлюють фахівці. Орієнтовний збиток становить 20 тисяч гривень.