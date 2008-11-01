Жителі кримських сіл звинувачують агрофірму в рейдерстві

Жителі низки сіл Бахчисарайського району Криму, які звинувачують агрофірму «Крим» у рейдерстві, збираються звернутися до Верховного суду України.

Таке рішення ухвалили напередодні під час загальнорайонних зборів, повідомили УНІАН сьогодні в прес-службі народного депутата Леоніда ГРАЧА, який брав участь у зборах.

«Учасники загальнорайонних зборів прийняли звернення до Верховного суду України, в якому висловили стурбованість ситуацією в Бахчисарайському районі у зв`язку із земельними рейдерськими захопленнями, закликали суддів зайняти зважену позицію під час розгляду «вілінської справи» й ухвалити рішення на користь обдурених і пограбованих», - сказано в повідомленні.

Крім того, 6 листопада планується провести перше організаційне засідання загальнокримського комітету захисту земельних прав кримчан, куди увійдуть представники всіх міст і районів Криму. Л.ГРАЧ наголосив, що створення цього комітету зумовлене тим, що людям більше немає на кого сподіватися, окрім як на самих себе.

Як повідомляв УНІАН, у Бахчисарайському районі Криму вже кілька років існує конфлікт між жителями сіл Піщане, Віліне та Берегове й агрофірмою «Крим». Селяни заявляють, що агрофірма хоче відібрати у них земельні паї, які вони отримали після розвалу колгоспу, а пізніше віддали в тимчасове користування агрофірмі. Судові справи між пайовиками та керівництвом агрофірми тривають вже кілька років. За даними голови Бахчисарайської райдержадміністрації Ільмі УМЕРОВА, агрофірма хоче забрати землю у понад 1,5 тисячі осіб. В агрофірмі «Крим» утримуються від коментарів. 30 вересня Л.ГРАЧ направив депутатське звернення на ім`я прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО і голови МВС Юрія ЛУЦЕНКА з проханням узяти під особистий контроль скаргу селян і захистити їх від рейдерських дій. МВС доручило кримській міліції перевірити відомості про можливі зловживання керівництва агрофірми «Крим», сказано у відповіді Ю.ЛУЦЕНКА на запит Л.ГРАЧА, повідомила прес-служба депутата.