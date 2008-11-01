На Сумщині підприємець посадив робітника на ланцюг

В Сумській області Охтирська міжрайонна прокуратура завершила розслідування і направила до суду кримінальну справу стосовно місцевого підприємця, який обвинувачується в незаконному позбавленні волі 20-річного хлопця.

Як повідомив УНІАН Охтирський міжрайонний прокурор Віктор ІВАНЦОВ, три роки тому юнак після закінчення Ульянівського інтернату для сиріт повернувся в місто Охтирку. Будучи сиротою, хлопець не мав ні житла, ні роботи. Його взяв на роботу місцевий підприємець. Через деякий час останній посадив юнака на ланцюг, на два дні закрив у підвал і звернувся в міліцію з заявою про зникнення невеликої суми грошей. Коли правоохоронці почали перевірку, виявилось, що заявник фактично утримував свого робітника в рабстві.

Міліція обрала для рабовласника як міру запобіжного заходу підписку про невиїзд, оскільки його злочин не є тяжким. Однак вина підприємця за незаконне позбавлення волі людини доведена. Остаточне рішення щодо його покарання прийме суд.