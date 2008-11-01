На Львівщині знову підробили акти на відшкодування збитків від стихії

На Львівщині працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито посадових осіб сільської ради.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, зазначені особи підробили акти обстеження об’єктів соціально-культурної сфери у селі, нібито пошкоджених унаслідок стихійного лиха, на підставі яких незаконно використали субвенцію з держбюджету в сумі понад 1 млн. гривень.

Органами прокуратури за даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочинів передбачених ч.2 ст.364 і ч.2 ст.366 КК України (зловживання владою або службовим становищем та службове підроблення).