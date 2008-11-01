У Криму "кабельники" відмовляються вимикати неадаптовані канали

Провайдери кабельного телебачення Криму сьогодні не припинили ретрансляцію неадаптованих телепрограм.

Нагадаємо, 1 листопада вступає в силу заборона Національної ради з телебачення і радіомовлення. З переліку програмних продуктів всіх провайдерів кабельного телебачення України повинні бути вилучені неадаптовані до українського законодавства телепрограми, зокрема російські.

Як повідомив по телефону кореспондентові УНІАН Павло ЯКОВЛЄВ - президент Асоціації працівників телеінформаційних мереж Криму, що об`єднує 15 кабельних організацій, «кабельники» не бачать підстав для відключення, оскільки Нацрада з ТБ ніде «офіційно не зазначила», які саме канали визнані неадаптованими. «Нацрада не назвала в офіційних виданнях, які канали є неадаптованими», - відзначив П.ЯКОВЛЄВ.

Він також додав, що Європейська конвенція про транскордонне телебачення, на яку посилається Нацрада з ТБ, «в законодавчому просторі України не існує» (УНІАН: за даними властей Криму, ця європейська конвенція не є суб`єктом українського законодавства і не ратифікована в Україні). «Посилатися на цей документ попросту негарно», - відзначив президент Асоціації працівників телеінформаційних мереж Криму. «Законних підстав для відключення немає, є тільки бажання (Нацради – УНІАН) і дуже сильне», - відзначив П.ЯКОВЛЄВ.

«Я не можу відповідати за весь Крим, але ті компанії, які працюють з Асоціацією, поки не давали команди на відключення», - резюмував президент Асоціації працівників телеінформаційних мереж Криму.

Відключати неадаптовані канали не стали і інші оператори Криму.

Як повідомляв УНІАН, Нацрада з телерадіомовлення своїм рішенням від 1 жовтня 2008 року зобов`язала кабельних операторів припинити ретрансляцію неадаптованих до законодавства України програм.

Перший заступник голови Нацради Ігор КУРУС заявив, що дії Нацради стосуються всіх телеканалів (а не лише російських), які транслюють свої програми не з країн Європейського Союзу, і при цьому не ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення. І.КУРУС відзначив: Нацрада наполягає на тому, щоб їх програми були приведенні у відповідність до стандартів Європейської конвенції, а також до вимог українського законодавства, зокрема, законів України «Про телебачення і радіомовлення», « Про суспільну мораль», «Про рекламу».

9 жовтня Міністерство закордонних справ РФ заявило, що заборона на мовлення російських каналів на території України може негативно вплинути на російсько-українські відносини.

Верховна Рада Криму готує конституційне подання до Конституційного суду України про правочинність рішення Нацради, яка вимагає, щоб українські кабельники діяли відповідно до Європейської конвенції про транскордонне телебачення. «Курйоз полягає в тому, що Україна не ратифікувала цей важливий міжнародний документ, він не є суб`єктом українського законодавства. Отже, вимога виконувати його виходить за рамки правового поля», - заявив кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО.

31 жовтня міська рада Севастополя закликала кабельних операторів міста не виконувати розпорядження Нацради з телерадіомовлення.