Вінничина з початку року втратила більше 10% робочих місць

Ни Вінниччині кількість заявлених у січні-вересні 2008 року центрам зайнятості вакансій зменшилася, порівняно з відповідним періодом минулого року, на 7,7 тис. або 13,6% (з 56,7 до 49 тис.).

Про це УНІАН повідомили у головному управлінні статистики у Вінницькій області.

За їх даними, на стан ринку праці негативно впливає гостра криза в цукровій галузі області, внаслідок якої у 2008 році кількість цукрових заводів, які не розпочали сезон цукроваріння з економічних причин збільшилась на 8 одиниць, що слід розцінювати як втрату близько 2,5 тис. робочих місць (переважно у сільській місцевості). Разом з тим серед безробітних, які перебувають на обліку в службі зайнятості, переважає сільське населення, питома вага якого становить 62,9% (за цей період 2007 року – 61,3%). Якщо станом на 1 жовтня поточного року середній по області рівень зареєстрованого безробіття становить 2,3%, то у міській містах цей показник дорівнює 1,7%, а у сільській – 3,2%.

До проблем, які ускладнюють працевлаштування населення належить також інтенсивна механізація та автоматизація виробничих процесів, зокрема, у сільському господарстві, де потреба в ручній праці та у робочій силі в цілому скорочується щороку у середньому на 2%.

Проблема непривабливості для безробітних певної частини наявних вакансій через відносно низький рівень заробітної плати стає однією із причин відпливу робочої сили з області за кордон або до інших регіонів.

Населення Вінницької області становить близько 1,7 млн. осіб з яких 51,3% населення проживають у сільській місцевості.