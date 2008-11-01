Злочинці почали частіше вдаватися до іграшкової зброї

Американські злочинці дедалі частіше використовують в своїй діяльності іграшкову зброю. Про це газеті USA Today розповіли в поліції штату Делавер. Зокрема, в хід іде зброя для гри в страйкбол, яку зовні важко відрізнити від справжньої.

Наприклад, іноді єдиною зовнішньою відмінністю "фальшивого" автомата чи пістолета від справжінх є невелика оранжева втулка на кінці ствола, яку можна без зусиль вийняти або перефарбувати. Тому злочинці почали активно використовувати таку несправжню зброю при пограбуваннях.

Поліцейські зазначають, що деякі зловмисники при цьому вважають, що іграшкова зброя в разі спіймання забезпечить їм м`якше покарання. На ділі ж використання натуралістичних "іграшок" деколи призводить до загибелі злочинців. За останні кілька місяців в невеликому Делавері загинули два грабіжники, які намагалися загрожувати поліцейським своїми іграшковими пістолетами і були застрелені.

Тема небезпеки надмірно натуралістичної іграшкової зброї в США порушувалася неодноразово. Зокрема, з продажем таких іграшок боровся відомий своїми "хрестовими походами" проти злочинності екс-мер Нью-Йорка Рудольфо Джуліані.

Лента.ру