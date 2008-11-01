На Волині раді 22-у місцю за рівнем виплати зарплатні

У Волинській області за січень-вересень цього року середньомісячна заробітна плата зросла на 40,4% і зараз становить 1349 грн.

Таким чином, Волинь серед регіонів України перемістилась з 26 на 22 місце за рівнем виплати зарплатні. Про це йшлося на засіданні колегії облдержадміністрації, - повідомили УНІАН у прес-службі ОДА.

Найвища заробітна плата в установах сфери фінансів становить 3003 грн., у сфері торгівлі автомобілями та їх технічного обслуговування - 1723 грн., в установах державного управління - 2078 грн., в закладах вищої освіти - 1711 грн., у промисловості - 1564 грн., на будівництві - 1623 грн.

Низький рівень оплати праці продовжує зберігатися на сільськогосподарських підприємствах області, у працівників готелів і ресторанів, сфери надання індивідуальних послуг, початкової освіти.

За офіційними статистичними даними у жовтні загальна сума боргу із заробітної плати у Волинській області зросла в 1,5 раза у порівнянні з попереднім місяцем і становила 7180,8 тис.грн. Збільшення відбулося виключно за рахунок економічно активних підприємств.