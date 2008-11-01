Богдан Ступка визнаний кращим актором на Римському кінофестивалі
За роль польського олігарха
Приз за кращу чоловічу роль на III Римському кінофестивалі, який закінчився ввечері 31 жовтня, вручений українському акторові Богдану Ступці, який зіграв головну роль в українсько-польському фільмі "Серце на долоні" режисера Кшиштофа Зануссі.
Про це повідомляють Подробиці з посиланням на українську кінокомпанію SOTA Cinema Group.
"Мрією мого життя було, щоб українська культура стала відома в усьому світі. Мрії повинні збуватися, і я щасливий, що у мене є можливість сприяти цьому", - сказав Богдан Ступка.
Ступка блискуче зіграв польського олігарха, якому необхідна пересадка серця. "Серце на долоні" найближчим часом вийде в прокат в Україні.
Головний приз III Римського кінофестивалю - статуетка римського імператора Марка Аврелія за кращий фільм - був присуджений картині "Опіумна війна" (Opium War) режисера Сіддіка Бармака (Афганістан - Японія - Південна Корея - Франція, 2008. У ролях: Джо Суба, Пітер Буссиан).
Нагороду за кращу жіночу роль одержала італійська актриса Донателла Фінокк`яра за головну роль у фільмі "Дамські улесники" італійця Едуардо Вінспіра.
Премії "Золотий Марк Аврелій" за особливий внесок в професію цього року удостоєні Аль Пачино і Джина Лоллобриджида.
Римський кінофестиваль задуманий і організований мером італійської столиці Уолтером Велтроні як прямий конкурент старого кінофестивалю в світі - Венеціанського.