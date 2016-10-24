В Чорне море увійшов американський есмінець Carney з системою ПРО

21:56, 24 жовтня 2016
Суспільство
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Ескадрений міноносець Carney обладнаний системою протиракетної оборони "Іджіс".

Карней / twitter.com/Saturn5_

В акваторію Чорного моря увійшов американскинский есмінець Carney. Про це в Twitter повідомив турецький портал Bosphorus Naval News, який відстежує переміщення суден через протоки Босфор і Дарданелли.

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"Військовий корабель США Carney проходить через Стамбул через день після того, як звідси відбув американський корабель Mount Whitney. Це перше прибуття Carney в регіон", - сказано в повідомленні.

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