Як ви ставитеся до сезонного переведення годинників? – опитування УНІАН

В Україні в останню ніч з суботи на неділю жовтня традиційно переводяться стрілки годинників на годину назад. У зв'язку з цим УНІАН вирішив запитати у своїх читачів, як вони ставляться до цієї практики.

Зазначимо, першим ідею літнього часу запропонував Бенджамін Франклін, присвятивши їй окрему публікацію ще у 1784 році. У різних країнах цю ідею просували ще більше століття, однак запровадила першою літній час Німеччина у 1916 році. Невдовзі такі ж зміни запровадила Велика Британія. 19 березня 1918 року Конгрес США запровадив поділ на часові пояси й застосування на період війни літнього часу — з метою заощадження палива, що його використовують для генерації електричного струму. Після певної перерви 1966 року Конгрес ухвалив Uniform Time Act, вперше запровадивши літній час у мирний період.

За часів СРСР система обчислення часу на території України кілька разів змінювалася, і довгий час тут діяв так званий "декретний час", що відрізнявся від центральноєвропейського часу на дві години і співпадав з московським часом. Однак у 1990 році на території УРСР скасували "декретний" час і з тих пір Україна має годину різниці зі своїми європейськими сусідами. Що ж до сезонних відмінностей часу, то протягом кількох років в Україні їх то вводили, то скасовували, але зрештою зупинилися на схемі, коли розрізняють літній і "зимовий" часи. Зараз перехід на літній час і повернення до стандартного часу відбувається відповідно до постанови уряду від 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України" – наприкінці жовтня та наприкінці березня.

Необхідність запровадження літнього часу пояснюється традицією значно зміщувати час сну відносно темного часу доби: людина прокидається зазвичай на початку світлового дня або невдовзі перед світанком, а лягає спати значно пізніше, ніж заходить Сонце. Зсунувши влітку час людської активності на годину назад, отримується додаткове природнє світло (а отже, економія електроенергії) ввечері, але не втрачається нічого вранці.

Водночас на зимовий час годинники переводять з метою більш легкого пробудження взимку, коли Сонце встає набагато пізніше.

При цьому досі тривають суперечки щодо того, що вважати шкідливішим і проблемнішим: переведення годинника двічі на рік чи занадто раннє пробудження взимку.