У Затоці після штормів зруйнувалася частина набережної

У курортному селищі Затока після низки штормів значно постраждали ділянки набережної, яку в 2015-му році побудував естонська інвестор, повідомляє Думская.net.

Журналісти видання вирішили звернутися за коментарями до компанії інвестора, яка зводила цей об'єкт, зокрема, до керівника проекту "Набережна" Олексію Паніну.

За його словами, в Затоці існує складна ситуація з береговою смугою: це і наявність фарватерной зони для заходження кораблів, де проводяться регулярні днопоглиблювальні роботи, і переважна північно-східний напрямок хвильового впливу, що сприяє подальшому розмиття безпосередньо пляжної зони і загрозі забудови.

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"На даних ділянках необхідно передбачати берегозахисні і утримуючі споруди з метою забезпечення природного намиву піщаних мас,- зазначає Панін.- Над цією концепцією сьогодні працює наша інвестиційна група".

Найближчим часом концепція буде розроблена і затверджена у відповідних погоджувальних органах. Проте, в компанії інвестора стурбовані тим фактом, що реалізація великих проектів може опинитися без захисту держави, як це вже сталося з проектом "Набережна" в Затоці.