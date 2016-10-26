На Одещині через зсув ґрунту руйнуються елітні будинки (відео)
20:21, 26 жовтня 2016Суспільство
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Спеціалісти зазначають, що однією з причин зсуву могла стати неправильна забудова схилів.
У місті Чорноморськ елітні будинки зазнали руйнувань через зсув ґрунту
На Одещині у місті Чорноморськ декілька елітних будинків зазнали руйнувань через зсув ґрунту, йдеться в сюжеті ТСН.
Мешканці будівель покинули домівки, тож постраждалих на щастя немає.
Втім, зсув наразі загрожує цілій вулиці. При цьому спеціалісти заявляють, що однією з причин зсуву є неправильна забудова схилів, що у свою чергу і спричинило підняття рівня ґрунтових вод.
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У зоні можливого руйнування тепер не тільки приватні котеджі, а й кілька багатоповерхівок. Зсув прискорився після негоди, що вирувала в Одеській області два тижні тому.
На Одещині кілька елітних будинків зазнали руйнувань через зсуви ґрунту
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