На Одещині через зсув ґрунту руйнуються елітні будинки (відео)

На Одещині у місті Чорноморськ декілька елітних будинків зазнали руйнувань через зсув ґрунту, йдеться в сюжеті ТСН.

Мешканці будівель покинули домівки, тож постраждалих на щастя немає.

Втім, зсув наразі загрожує цілій вулиці. При цьому спеціалісти заявляють, що однією з причин зсуву є неправильна забудова схилів, що у свою чергу і спричинило підняття рівня ґрунтових вод.

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У зоні можливого руйнування тепер не тільки приватні котеджі, а й кілька багатоповерхівок. Зсув прискорився після негоди, що вирувала в Одеській області два тижні тому.