Мешканці кількох районів Львівщини вимагають від Садового скасувати "транспортну реформу"

Через це вони змушені користуватися ще й міськими маршрутками. Люди вимагають повернути доїзд автобусів приміського сполучення до колишніх кінцевих точок не пізніше 1 листопада 2016 року. Нинішня акція є попереджувальною.

Обурені мешканці області передали меру Андрію Садовому петицію, в якій наголошують, що перенесення кінцевих зупинок серйозно вдарило по їхніх кишенях, майже вдвічі збільшило витрати часу на те, щоб дістатися переповненим міським транспортом на роботу чи навчання.

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Вони розцінюють «транспортну реформу» мерії як боротьбу за фінансові потоки з повним ігноруванням інтересів і мешканців передмість, і львів’ян, які змушені користуватись переповненими міськими автобусами. Як повідомив учасник акції, депутат Жовківської районної ради від УКРОПу Ігор Муравський, люди вимагають створити тимчасову робочу групу за участю представників керівництва Львова та області, голів районів, прилеглих до міста, та представників громад.

«Група з 28 по 30 жовтня має розробити кроки для врегулювання ситуації, щоб з 1 листопада зупинки приміського транспорту було відновлено. У разі незгоди з вимогами людей, вони залишають за собою право на акції мирного протесту в межах чинного законодавства», – зазначив депутат. Він додав, що мешканці районів готові перекривати дороги.

Нагадаємо, на початку жовтня, одразу після заборони в’їзду приміським автобусам у межі Львова, на сесії Львівської обласної ради депутати від партії УКРОП виступили з вимогою повернути кінцеві зупинки через абсурдність непідготовленої реформи й серйозний «удар по кишені» мешканців передмість, які будуть змушені залишати перевізникам непомірно велику частину своїх доходів. 25 жовтня сесія Львівської обласної ради ухвалила звернення до голови ОДА Олега Синютки щодо необхідності закликати міську раду обласного центру оголосити інвестиційний конкурс на будівництво нових автостанцій та автовокзалів, які відповідають вимогам чинного законодавства на території міста Львова.