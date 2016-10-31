НАЗК: Народні депутати подали 413 електронних декларацій, урядовці – 79

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник голови Національного агентства України з питань запобігання корупції Руслан Радецький повідомив сьогодні на брифінгу.

"На першому етапі декларування станом на 24-ту годину 30 жовтня 2016 року зареєстровано в системі користувачів більш як 115 тисяч. До реєстру декларацій за 2015 рік подано більше 103 тисяч (декларацій), - сказав Радецький.

Зокрема, за його словами, мова, в тому числі, йде про виправлені декларації у кількості 11 тис. 700, народні депутати подали 413 декларацій, державні службовців категорій "А" і "Б" подали 92 тис. 709 декларацій, представники органів місцевого самоврядування - 30 тис. 422, судді - 734, прокурори - 877, слідчі – 852. Представники Кабінету міністрів України подали 79 декларацій.

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Водночас на сьогодні у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 120 тис. 954 документів.

Радецький пояснив, що така кількість декларацій у реєстрі – це разом повідомленнями про зміни у майновому стані чиновників.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб'єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.

Система електронного декларування почала працювати з 1 вересня 2016 року.