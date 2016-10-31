Кохана Лещенка назвала нардепів "дебілами" за закон про квоти на українську музику
Відома українська діджейка та кохана жінка нардепа Сергія Лещенка Анастасія Топольська назвала "дебілами" депутатів Верховної Ради, які голосували за закон про українські квоти на музику в радіоефірі.
Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, передає ТСН.
Топольська заявила, що, швидше за все, з 1 листопада їй доведеться відмовитися від свого радіо-шоу на KISS FM, тому що вступає в силу закон, що зобов'язує діджеїв щогодини ставити в ефірі не менше 30% треків з українським вокалом. За її словами, стільки якісної української музики у форматі KISS FM немає.
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"Ось це провал... Цікаво, як наші диск-жокеї будуть викручуватися. Я, наприклад, не розумію, як зможу цю ідею втілити в реальність. У нас стільки якісної української музики, що у форматі KISS FM, не роблять. Ось і закінчилася епоха якісної сучасної електронної музики для FM. Особливо для KISS FM та DJ FM", - написала Топольська.
Діджей зазначила, що вона дуже розчарована і сердита і хоче "дати по дупі" депутатам, які голосували за закон про квоти.
"А якщо чесно, то дати б цим відповідальним за такі закони дебілам в Раді по дупі. Не можу повірити, що після 10 років ведення програми мене змушують відмовитися від неї добровільно. Так, все вірно: "змушують" і "добровільно". Та я ж не одна.. Я дуже розчарована і сердита. Дуже", - заявила Топольська.
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Зазначається що коханий чоловік діджейки Сергій Лещенко був одним з 268 депутатів, які голосували за закон про квоти на радіо.