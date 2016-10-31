Кохана Лещенка назвала нардепів "дебілами" за закон про квоти на українську музику

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, передає ТСН.

Топольська заявила, що, швидше за все, з 1 листопада їй доведеться відмовитися від свого радіо-шоу на KISS FM, тому що вступає в силу закон, що зобов'язує діджеїв щогодини ставити в ефірі не менше 30% треків з українським вокалом. За її словами, стільки якісної української музики у форматі KISS FM немає.

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"Ось це провал... Цікаво, як наші диск-жокеї будуть викручуватися. Я, наприклад, не розумію, як зможу цю ідею втілити в реальність. У нас стільки якісної української музики, що у форматі KISS FM, не роблять. Ось і закінчилася епоха якісної сучасної електронної музики для FM. Особливо для KISS FM та DJ FM", - написала Топольська.

Діджей зазначила, що вона дуже розчарована і сердита і хоче "дати по дупі" депутатам, які голосували за закон про квоти.

"А якщо чесно, то дати б цим відповідальним за такі закони дебілам в Раді по дупі. Не можу повірити, що після 10 років ведення програми мене змушують відмовитися від неї добровільно. Так, все вірно: "змушують" і "добровільно". Та я ж не одна.. Я дуже розчарована і сердита. Дуже", - заявила Топольська.

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Зазначається що коханий чоловік діджейки Сергій Лещенко був одним з 268 депутатів, які голосували за закон про квоти на радіо.