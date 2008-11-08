У Севастополі оголошено кіноконкурс «Місто біля моря», який триватиме з листопада поточного року до червня 2009-го в рамках V Севастопольського Міжнародного кінофестивалю (як окрема номінація).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомили на прес-конференції в Севастополі. Ідея конкурсу полягає у формуванні громадської думки про місто Севастополь як про унікальний регіон для мешкання і відпочинку, «з повною драматизму історією, де перетнулися і стародавні грецька та римська культури, і перше хрещення Русі, і військово-стратегічні інтереси найбільших світових держав сучасності…»

Мета конкурсу - популяризація Севастополя і Криму як культурного, наукового й історичного центру Чорноморського реґіону, центру інтелектуального, спортивного і розважального туризму, а також сприяння і підтримка творчої активності населення зі створення фільмів про Севастополь і приморські міста Криму, зміцнення зв`язків з жителями міст причорномор`я.

Для участі в конкурсі запрошують професіоналів і любителів, окремих авторів, творчі групи. Кількість робіт, поданих від групи або автора, не обмежується. Номінаціями конкурсу будуть: «Найкращий любительський фільм», «Найкращий професійний фільм», «Приз глядацьких симпатій».

Змістом фільму може бути будь-яка творча ідея, пов`язана з назвою конкурсу «Місто біля моря». Хронометраж - до 5 хвилин. Мова фільму - на вибір: українська, російська, англійська. Також за вибором автора жанр фільму.

Як пообіцяли організатори конкурсу, найкращі фільми демонструватимуть на місцевих телеканалах.

Переможець у номінації «Найкращий любительський фільм» отримає 5 тис. грн. Стільки ж - переможець у номінації «Найкращий професійний фільм». Володар призу глядацьких симпатій отримає 2 тис. грн.