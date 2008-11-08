Торги на американських і європейських біржах показали зростання

Торги на американських фондових біржах 7 листопада закінчилися зростанням основних індексів, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP. Індекс Dow Jones зріс на 2,93 відсотка (254,47 пункта) і досяг рівня 8950,26 пункта, індекс Nasdaq піднявся на 2,41 відсотка (38,70 пункту) і досяг 1647,40 пункта, а індекс широкого ринку Standard & Poor`s 500 додав 2,87 відсотка (26 пунктів), зупинившись на позначці 930,88 пункта.

Фактично ринок продемонстрував часткову корекцію після обвалу, що тривав протягом двох днів, коли американські індекси сумарно втратили близько 10 відсотків.

Фондові ринки Європи за підсумками торгів у п`ятницю також продемонстрували зростання - більш ніж на 2%, передає РІА "Новости" з посиланням на Франс Прес. На час закриття торгів британський індекс FTSE 100 зріс на 114,73 (2,69%) - до позначки 4387,14 пункта, німецький DAX - на 2,59%, досягнувши 4938,46 пункта, французький індекс CAC - на 2.42%, до 3469,12 пункта.

Ціни на нафту на американських біржах трохи зросли - вартість грудневих ф`ючерсів на нафту марки Light Sweet Crude Oil підвищилася на 0,18 пункту - до 60,95 долара за баррель.